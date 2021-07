Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fenster eingeschlagen

Saalfeld (ots)

Unbekannte zerschlugen zwischen dem 14.07.2021, 16:00 Uhr und dem 15.07.2021, 13:00 Uhr die Scheibe eines Doppelfensters einer Gartenhütte innerhalb einer Gartenanlage in der Beulwitzer Straße in Saalfeld. In der Hütte durchwühlten die Täter die Schränke. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

