Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Sonneberg (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 11.07.2021, 18:00 Uhr und dem 14.07.2021, 22:00 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der in Rathenaustraße in Sonneberg ein und entwendeten eine Kettensäge sowie einen Werkzeugkoffer. An der Tür des Kellers entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

