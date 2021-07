Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Handtasche entrissen

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch gegen 17 Uhr lief eine Rentnerin im Bereich der Friedhofsstraße in Saalfeld, als ihr ein unbekannter Mann entgegen kam und ihr die Handtasche entriss. Darin befanden sich ihre Geldbörse mit Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Zum Glück trug die ältere Dame keine Verletzungen davon. Der Täter soll nach ihren Angaben jugendlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug ein dunkles Basecap. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

