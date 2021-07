Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 15:45 Uhr den Heckstoßfänger eines VW, der am Straßenrand der Berthold-Rein-Straße in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

