Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Post-E-Bikes

Pößneck (ots)

Am Montag gegen 9:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein gelbes E-Bike der Post, welches zum Beladen gesichert hinter einem Post-Auto in der Julius-Fucik-Straße in Pößneck abgestellt war. Am Dienstag gegen 6.30 Uhr wurde das Rad in der Straße "Unter der Turmstraße" in Pößneck aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell