Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garagen

Pößneck (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte gewaltsam mehrere Garagentore in der Karl-Marx-Straße in Pößneck auf. Dabei entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fehlt aus einer Garage eine Werkzeugbox mit Werkzeug der Marke "Makita". Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

