Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Moped-Fahrer

Unterweißbach (ots)

Eine 23-Jährige war mit ihrem Skoda am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf der Lichtetalstraße in Unterweißbach unterwegs. Beim Rangieren auf Höhe einer Grundstückseinfahrt übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Moped-Fahrer, der in Richtung Oberweißbacher Straße fuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Saalfeld. An der Simson waren keine Versicherungs-Kennzeichen angebracht, der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der Moped-Fahrer sowie die PKW-Fahrerin erhielten eine Anzeige.

