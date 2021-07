Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche

Oberlind (ots)

Unbekannte verschafften sich vermutlich zwischen Samstag und Montag gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Rottmarer Straße in Oberlind. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, beschädigten die Außenspiegel zweier Fahrzeuge sowie eine Fensterscheibe. Auch in die Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in Oberlind versuchten Unbekannte einzubrechen. Dabei wurde ein Rolltor beschädigt. Ob von dort etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

