Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Hotels in Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg (ots)

Gleich zweimal hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag auf Hotels in Neuhaus am Rennweg abgesehen. In der Eisfelder Straße versuchten Unbekannte das Fenster eines Hotels aufzuhebeln, was jedoch misslang. Dennoch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Außerdem verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Hotel in der Schmalenbucher Straße. Aus dem Gastraum ließen die Täter die Tageseinnahmen mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell