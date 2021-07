Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Sonne geblendet

Weira (ots)

Am Montag gegen 10:50 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem VW zwischen Weira und Quaschwitz unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er in einer Rechtskurve so stark von der Sonne geblendet, dass er gegen einen Baum prallte. Personen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

