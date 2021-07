Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Pößneck (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.07.2021 und dem 11.07.2021 hebelten Unbekannte die Holzlattentüren zweier Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Naßäckerstraße in Pößneck auf und entwendete eine leere Reisetasche und zwei Flaschen Waschmittel. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

