Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Handy entwendet

Rudolstadt (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr stellte eine Frau ihren Einkaufskorb im Kassenbereich einer Drogerie am Markt in Rudolstadt ab. Sie wandte sich kurz vom Korb ab und verlor ihn dabei aus den Augen. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter und entwendete ihr Handy der Marke "Samsung Galaxy" im Wert von etwa 200 Euro aus dem Einkaufskorb der Frau. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

