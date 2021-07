Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht aufgeklärt

Rudolstadt (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr stellte eine 66-Jährige ihren PKW auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in der Marktstraße in Rudolstadt ab und verließ ihr Fahrzeug, ohne dieses gegen ein Weiterrollen ausreichend zu sichern. Der Opel machte sich selbstständig in Richtung Treppenhaus und stieß gegen einen Müllbehälter aus Metall, der aus der Verankerung riss und umkippte. Die Verursacherin bemerkte bei der Rückkehr zum Fahrzeug den Schaden, stellte den Müllbehälter wieder auf und fuhr anschließend davon. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die Beamten die Verursacherin ermitteln.

