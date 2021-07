Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer unterwegs

Triptis (ots)

Mehrere Unbekannte zogen in der in Nacht zum Sonntag durch das Stadtgebiet von Triptis und beschädigten unzählige Verkehrszeichen sowie Baustelleneinrichtungen, hauptsächlich in der Geraer Straße. Die Randalierer verbogen Verkehrszeichen und rissen diese samt Fundament heraus, warfen Absperrungen um und zerschlugen Leuchten mehrerer Warnbaken. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0.

