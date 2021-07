Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen beschädigt

Sonneberg (ots)

Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht zum Sonntag die Reifen von insgesamt drei PKW, die in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg geparkt waren. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell