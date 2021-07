Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhaus

Lehesten (ots)

Am Sonntag gegen 18:45 Uhr meldete eine Garten-Inhaberin den Einbruch in ihr Gartenhaus in der Nähe des Luna-Parks in Lehesten. Aus den Räumlichkeiten ließen die unbekannten Täter Werkzeuge und Holz im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro mitgehen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach Angeben der Geschädigten war dies bereits der zweite Einbruch in das Gartenhaus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

