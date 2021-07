Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto schob drei PKW aufeinander

Rudolstadt (ots)

Ein 84-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 18:30 Uhr mit seinem Fiat die Werner-John-Straße in Rudolstadt. Er übersah einen PKW, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf zwei weitere geparkte Autos geschoben. An allen vier Pkw entstand Sachschaden. Das Verursacher-Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zum Glück verletzte sich niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell