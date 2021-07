LPI-SLF: Ungebetener Besuch

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am Freitag, den 09.07.2021 gegen 13:00 Uhr, informierten aufmerksame Nachbarn die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete männliche Personen, augenscheinlich ausländischer Herkunft, in ein Einfamilienhaus in der Walter-Schönnheit-Straße eindrangen. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt verreist. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen. Hinweise nimmt der ID Saalfeld bzw. die Kriminalpolizei Saalfeld entgegen.

