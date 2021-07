Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Saalfeld (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden konnten im Stadtgebiet von Saalfeld gleich 2 junge Fahrzeugführer unter Alkohol festgestellt werden. Die Kontrollen betrafen einen 21-jährigen Audi-Fahrer in der Hüttenstraße und einen 18-jährigen Opel-Fahrer in der Friedensstraße. Beide müssen sich jetzt straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten.

