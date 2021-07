Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss mit Pkw gefahren.

Scheibe-Alsbach (ots)

Am Samstag, 10.07.2021 gegen 01:00 Uhr, führten Beamte der PI Sonneberg in Scheibe-Alsbach eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei der Pkw einer 33 jährigen Fahrerin angehalten. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkolgeruch in der Atemluft der Frau auf. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,82 Promille. Aus diesem Grund wurde die Fahrerin zur PI Sonneberg verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser lag mit 0,72 Promille auch deutlich über der erlaubten Grenze. Die Frau muss nun mit einem Monat Fahrverbot sowie 500 Euro Strafe rechnen.

