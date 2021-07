Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher flüchtet nach Frontalzusammenstoß zu Fuß

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher in Neuhaus am Rennweg. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Sonneberger Straße aus Lauscha kommend in Richtung Innenstadt in Neuhaus am Rennweg. In diesem Moment geriet ein Fahrzeugführer, welcher sich im Gegenverkehr befand, aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahnseite der 36-Jährigen, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der zunächst unbekannte Verursacher flüchtete daraufhin fußläufig vom Unfallort in unbekannte Richtung und konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Die Skoda-Fahrerin und die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher sowie die Hintergründe seiner Flucht werden gegenwärtig geprüft. Zu der Identität des Mannes können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

