Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fensterscheiben eingeworfen

Bad Lobenstein (ots)

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr ging die Mitteilung über drei eingeworfene Fensterscheiben in der "alten" Regelschule im Schulweg in Bad Lobenstein ein. Dabei entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

