Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Gefell (SOK) (ots)

Am 08.07.2021 gegen 12:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld die Fahrerin eines VW Passat am Markt in Gefell. Im Rahmen der Verkehrskontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Marihuana, so dass vor Ort die Weiterfahrt unterbunden worden ist. Die anschließende Blutentnahme wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von 500,- EUR, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

