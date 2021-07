Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ranis (ots)

Am 08.07.2021 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 20- jähriger Fahrer eines Citroen die Kreisstraße 516 von Ranis in Richtung Pößneck. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kfz, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer Verletzungen, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Pkw entstand erheblicher Schaden, so dass ein Abschleppdienst für dessen Bergung eingesetzt werden musste. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt.

