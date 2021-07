Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Museum

Steinach (ots)

Unbekannte drangen zwischen dem 02.07.2021 (Freitag), 18:00 Uhr und dem 05.07.2021 (Montag), 06:00 Uhr unberechtigt in das Heimatmuseum in der Haselbacher Straße in Steinach ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten zahlreiche Ausstellungsstücke im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rudolstadt unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu melden.

