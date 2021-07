Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Teichel (ots)

Am Dienstag zwischen 10:20 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer den rechten hinteren Bereich eines roten Renault Clio, der auf dem Parkplatz des Nordfriedhofes in der Weimarischen Straße in Teichel geparkt war. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Als Verursacher-Fahrzeug kommt ein weißer Transporter in Betracht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 450.

