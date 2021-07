Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtig erscheinende Personen

Saalfeld (ots)

Vereinzelt gingen in den letzten Tagen Meldungen ein, dass verdächtig erscheinende Personen Kinder in und um Saalfeld angesprochen haben sollen. Eltern, die in Sorge sind, sollten sich tatsächlich unmittelbar an die Polizei wenden. Die Beamten verstehen die Ängste der Eltern und gehen jedem Hinweis sorgfältig nach. Ohne konkrete Hinweise auf strafrechtliches Verhalten bzw. auf eine konkrete Gefährdung für Kinder kann jedoch ein Verbreiten von wagen Annahmen leicht Ängste und Unsicherheit auslösen - vor allem unter Kindern. Wachsamkeit ist wichtig, jedoch ohne Panikmache. Was können Eltern nun tun? Beugen Sie vor und machen Sie Ihr Kind stark! Wichtig ist, dass Sie immer wieder mit ihren Kindern über die richtigen Verhaltensweisen reden, an die sie sich halten sollten. Kinder dürfen gegenüber Fremden sagen, was sie nicht wollen. Auf keinen Fall sollten sie zu nahe an fremde Autos heran treten oder sich auf eine Diskussion mit Unbekannten einlassen. Kinder sollten keine Geschenke von Fremden annehmen! Fühlen sich Kinder bedroht, ist es zweckmäßig, laut zu schreien und im Notfall die 110 zu wählen. Weglaufen hat nichts mit Feigheit zu tun! Hören Sie Ihrem Kind zu! Haben Sie in jedem Fall ein offenes Ohr für die Unsicherheiten oder Ängste Ihres Kindes. Berichtet ihr Kind von verdächtigen Beobachtungen, glauben Sie ihm. Loben Sie es, weil es sich Ihnen ausvertraut hat. Schimpfen Sie nicht, wenn Ihr Kind etwas falsch gemacht hat. Es wird sich sonst möglicherweise nicht mehr an Sie wenden. Erklären Sie lieber in Ruhe, was besser hätte gemacht werden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell