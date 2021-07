Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet

Steinach (ots)

Eine 50-Jährige fuhr Mittwochnachmittag mit ihrem Mercedes aus einer Grundstücksausfahr in der Sonneberger Straße in Steinach. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Ford und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich zum Glück niemand.

