Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Bootsmotoren gesucht

Saaldorf (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der Polizei in Schleiz Zeugen, welche Angaben zu folgendem Sachverhalt machen können: Unbekannte betraten im Tatzeitraum Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen 05:45 Uhr, einen Bootssteg in Saaldorf. Nachdem der/ die Unbekannten die Sicherung von dem Boot, welches der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lobenstein gehört, gelöst hatten, wurde es vermutlich etwas vom Steg entfernt gezogen. Nach Durchtrennen der Zugangsleitungen wurden die beiden Außenbordmotoren im Wert von über 20.000 Euro entwendet. Mitglieder der FFW Bad Lobenstein stellten am Mittwochmorgen das verlassen treibende Boot im Nahbereich fest. Da zudem geringe Mengen Betriebsstoffe ausgetreten waren, wurde das zuständige Umweltamt über den Umstand informiert. Sachdienliche Hinweise, zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, mit welchen die schweren Außenbordmotoren transportiert worden sein könnten, nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

