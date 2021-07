Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spritztour mit Simson

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr beobachtete ein Zeuge den Diebstahl eines Mopeds vom Parkplatz des Gymnasiums am Schulplatz in Pößneck und informierte die Polizei. Der Unbekannte unternahm in der Zwischenzeit eine Spritztour quer durch Pößneck. Aufgrund der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen quälte den Mann offensichtlich das Gewissen, denn er brachte die Simson zurück und stellte sich der Polizei. Der 27-Jährige kam dennoch nicht um eine Anzeige herum.

