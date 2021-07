Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Baustelle

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen dem 05.07.2021, 17:00 Uhr und dem 06.07.2021, 07:00 Uhr mehrere Baggerschaufeln im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro von einer Baustelle gegenüber des Lockschuppens in der Straße der Jungend in Bad Lobenstein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

