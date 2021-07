Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Beteiligung von LKW, PKW und Krad

Neumühle (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 90 im Bereich Neumühle zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein LKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Saalfeld kommend in Richtung Wurzbach. In einer scharfen Linkskurve geriet der mitgeführte Anhänger in den Gegenverkehr. Dies bemerkte ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer und bremsten seinen PKW ab. Ein dahinter befindlicher, 56-jähriger Motorradfahrer samt Sozius bremste seine BMW-Maschine auch ab, stürzte jedoch. Dadurch wurden sowohl der Motorradfahrer als auch sein Mitfahrer, bisherigen Erkenntnissen zufolge, leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach Bergung des verunfallten Motorrads wurde die Fahrbahn wieder vollständig frei gegeben.

