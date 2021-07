Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Randale in Freibad gesucht

Bad Blankenburg (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen bislang Unbekannte unberechtigterweise in das Freibad Bad Blankenburg in der Wirbacher Straße ein. Der oder die Unbekannten warfen unter anderem Sonnenschirme, Bänke und Tische in das Schwimmbecken, sodass Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Es wird u.a. wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell