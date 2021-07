Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletzten

Neundorf bei Schleiz (ots)

Am Montag, den 05.07.2021 gegen 16:15 Uhr fuhr eine Nissanfahrerin von Schleiz kommend in Richtung Volkmannsdorf. Auf der K302 zwischen Neundorf und Volkmannsdorf kam es mit einem entgegenkommenden Skoda zur Kollission. Die jeweiligen Fahrer wurden dabei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

