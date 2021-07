Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kasse aus Hofladen entwendet

Oettersdorf (ots)

Am Montag, den 05.07.2021 gegen 15:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Oettersdorf Geld aus einer Kasse. Diese gehört zum Hofladen in der Florian-Geyer-Siedlung. Der unbekannte Täter verließ nach dem Diebstahl den Laden und stieg in ein Fahrzeug. Es soll sich bei dem Täter um ein Kind handeln. Das Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wendet sich bitte an die PI Saale-Orla unter 03663-4310.

