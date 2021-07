Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Tankstellengebäude

Gefell (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Samstag gegen 2:15 Uhr die hintere Eingangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Hofer Straße in Gefell aufzuhebeln. Hierbei wurde die Alarmanlage aktiviert, welche an eine Nebelanlage angeschlossen ist. Als sich der Verkaufsraum mit Nebel füllte flüchteten die Täter, ohne im Objekt gewesen zu sein. Die unbekannten verursachten Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

