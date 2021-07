Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Bungalow

Neundorf (ots)

Unbekannte hebelten das Fenster eines Bungalows in der Straße "Ameisenholz" in Neundorf auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei entstand Sachschaden. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese kann mehrere Wochen zurückliegen. Die Eigentümerin stellte den Einbruch am Samstag gegen 7:00 Uhr fest. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus dem Bungalow. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

