Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blumen entwendet

Neustadt an der Orla (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 20:45 Uhr einen unbekannten Mann sowie eine unbekannte jüngere Frau beim Diebstahl mehrerer Pflanzen aus einer Blumenrabatte in der Fleischergasse in Neustadt an der Orla und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die beiden Diebe verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

