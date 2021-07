Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit zwischen Personengruppe eskaliert

Saalfeld (ots)

Am Freitagabend eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Eine Gruppe Jugendlicher lief Zeugenaussagen zufolge kurz vor 21 Uhr lautstark grölend in Saalfeld "Zum Turnplatz", als sie durch einen 37-Jährigen angesprochen wurden. Daraufhin reagierten mehrere Personen aus der Gruppe heraus aggressiv, umstellten und beleidigten den Mann. Kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich ein Gerangel unter Aussprache von Drohungen gegen den Familienvater entwickelt, jedoch trennten sich die Streitparteien anschließend. Die eingesetzten Beamten konnten die Gruppe dann jedoch im Bereich des Meiniger Hofes feststellen und bemerkten eine in der Menge befindliche, alkoholisierte 14-Jährige. Als das Mädchen den Eltern übergeben werden sollte, versuchten ein 21- sowie ein 17-Jähriger (ebenfalls alkoholisiert) die polizeiliche Maßnahme zu stören, sodass mehrfach Platzverweise gegen die beiden ausgesprochen wurden. Als die Beschuldigten weiterhin nicht den Platzverweisen, auch unter mehrfacher Androhung von Zwangsmaßnahmen, nachkamen, wurde die Maßnahme unter Anwendung einfachen, körperlichen Zwangs durchgesetzt. Der 17-Jährige leistete währenddessen aktiv Widerstand gegen die Maßnahme, sodass sowohl der Beschuldigte, als auch die beiden, eingesetzten Beamten leicht verletzt wurden. Schließlich versuchte auch noch der 21-jährige Beschuldigte die Festnahme seines Freundes zu unterbinden und wurde ebenfalls festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Beide Personen wurden im Laufe der Nacht durch Erziehungsberechtigte in Empfang genommen, sie müssen sich strafrechtluch unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Versuchte Gefangenenbefreiung verantworten.

