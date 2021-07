Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Brände an Gartenhütte in Kleingartenanlage

Sitzendorf (ots)

Beginnend seit der Nacht von Donnerstag zu Freitag bis Samstagnachmittag kam es zu insgesamt drei Bränden an ein und der gleichen Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Sitzendorf. Feuerwehr und Polizei waren im Bereich "Münzacker" jeweils vor Ort um die Brände zu bekämpfen beziehungsweise anschließend die Ermittlungen aufzunehmen. Bisherigen Erkenntnissen sowie der Spurenlage zufolge wird wegen des Verdachts der Brandstiftung in drei Fällen ermittelt. Zu möglichen Tatverdächtigen können derweil keine Angaben gemacht werden. Es werden Zeugen gesucht, welche gebeten werden, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672- 416 1464 zu wenden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden durch die Brände keine Personen verletzt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Es wird eigenständig nachberichtet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell