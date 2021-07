Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von 2 Fahrrädern

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden in der Thomas-Müntzer-Straße zwei Fahrräder von einem Grundstück entwendet. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Haibike Sduro Trekking (Damenrad) in den Farben schwarz/rot/weiß und ein Mountainbike der Marke Cube, 27,5 Zoll, Farbe hellgrau/blau mit auffällig gelber Bereifung. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Verbleib des Beuteguts.

