Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines E-Bikes

Bild-Infos

Download

Rudolstadt (ots)

Vom Freitag auf Samstag wurde in einem Hinterhof in der Schillerstraße ein hochwertiges E-Bike samt Kettenschloss entwendet. Es handelt sich um ein Haibike SDURO in den Farben anthrazit/weiß/rot. Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell