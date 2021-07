Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Sonneberg (ots)

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die B89 von Mengersgereuth-Hämmern aus kommend in Richtung Sonneberg. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seine YAMAHA und rutschte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

