LPI-SLF: Versuchte Kelleraufbrüche im Mehrfamilienhaus

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom Samstag, den 26.06.2021 bis Samstag, den 03.07.2021 versuchten unbekannte Täter zahlreiche Keller in der Friedrich-Engels-Straße in Sonneberg aufzubrechen. Womöglich sind die Täter hierbei gestört worden, woraufhin sie von der weiteren Tatbegehung abließen. Zu Entwendungsschäden kam es bislang nicht. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

