Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Altkleidercontainer umgeworfen

Steinach (ots)

In der Zeit vom 02.07.2021, 20:00 Uhr bis 03.07.2021, 13:00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter zum wiederholten Mal einen Altkleidercontainer einen Hang am Schotterwerk in Steinach hinunter. Der Container wurde durch die Tat beschädigt und muss nun aufwendig geborgen werden. Die Polizei Sonneberg bittet um Zeugenhinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

