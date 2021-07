Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Am 03.07.2021 kam es auf der B90 zwischen den Ortslagen Grünau und Leutenberg gegen 16:45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hier kam ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Weimarer Land aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich hierbei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Bundesstraße war für die Zeit der Bergung für fast 4 Stunden voll gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

