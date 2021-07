Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schleiz -Saale-Orla-Kreis- (ots)

Am 02.07.2021 parkte eine 76-jährige Frau ihren Pkw Nissan gegen 10:30 Uhr vor dem Baumarkt unterhalb des Kauflandes in der Oettersdorfer Straße ab und verließ ihr Fahrzeug. Gegen 11:30 Uhr stieg die Frau wieder in ihren Pkw und stellt erst zu Hause eine großflächige Beschädigung im Wert von ca. 2500 Euro am Fahrzeugheck fest. Da der betreffende Parkplatz zu der besagten Zeit gut besucht war, ist aufgrund des hohen Schadens davon auszugehen, dass der Zusammenstoß durch weitere Personen wahrgenommen wurde. Zeugen werden daher gebeten sich bei der PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell