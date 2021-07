Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Achtung! Vermehrt Taschediebstähle in Supermärkten

Bad Lobenstein/ Neustadt a.d.Orla / Pößneck (ots)

Im Laufe des heutigen Freitags wurden den Beamten der Polizei in Schleiz insgesamt vier Diebstähle gemeldet, wobei älteren Herrschaften während des Einkaufens ihre Habseligkeiten gestohlen wurden. Die jeweils Geschädigten hatten sich hilfesuchend an die Polizei gewendet, als sie bemerkt hatten, dass ihre Geldbeutel mitsamt Inhalt aus den Handtaschen fehlten. Möglicherweise könnte es sich bei den bislang unbekannten Tätern auch um jeweils mehrere Personen gehandelt haben, da einige Geschädigte von möglichen Ablenkungsmanövern berichtet hatten. Täterhinweise oder eine Personenbeschreibung gibt es bis dato nicht.

Bislang betroffen von den Diebstählen waren LIDL- und Netto-Filialen in Bad Lobenstein, Neustadt an der Orla und Pößneck. Die Polizei ruft zu besonderer Aufmerksamkeit auf. Insbesondere wird angeraten, Handtaschen und ähnliches nie am oder im Einkaufswagen zu belassen, sondern direkt dicht am Körper zu tragen. Familienmitglieder werden gebeten, ihre - insbesondere lebensälteren - Angehörigen über die aktuellen Geschehnisse zu informieren beziehungsweise entsprechend zu sensibilisieren.

