Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Winkelschleifer entwendet

Schleiz (ots)

Ein Unbekannter nahm am Donnerstag gegen 18:00 Uhr seine Bestellung am "Schalter" eines Schnellrestaurants in der Industriestraße in Schleiz entgegen und fuhr mit seinem Auto weiter. Kurz danach kam der Mann zu Fuß zurück und entwendete einen Winkelschleifer, den eine Baufirma kurzzeitig dort abgelegt hatte. Vom Kennzeichen des PKW ist nur das Ortskürzel "V" (Vogtland) bekannt. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

