Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 15- und 16-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am gestrigen Abend forderte ein Vorfahrtsunfall zwei leicht verletzte Personen. Ein 53-Jähriger befuhr, bisherigen Erkenntnissen zufolge, den Bienenweg in Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Schierschnitzer Straße und missachtete vermutlich die Vorfahrt eines Kleinkraftrades, welches mit zwei Personen besetzt war. Die beiden Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren kamen durch die Kollision zu Fall und wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell